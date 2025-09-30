El uruguayo Varini dice que el España-México será un gran duelo y elogia al defensa Ochoa

“Será un gran partido. La selección mexicana es una buena camada, bien trabajada; un equipo con una estructura bastante clara; en cuanto a España, siempre es candidato; tiene jugadores de mucho nivel, escuela de juego y una identidad marcada”, dijo a Efe el estratega.

Varini tiene al Juárez, un equipo con poco presupuesto, en el séptimo lugar del Apertura, con la cuarta mejor defensa del torneo.

Entre sus zagueros, el club de la frontera de México con Estados Unidos, tiene en la selección mexicana del Mundial a Diego Ochoa, un joven de 20 años que, según su opinión, puede ser una de las figuras principales de México, este miércoles contra los españoles.

“Diego tiene mucha calidad, posee buen pie, puede sacar limpia la pelota y con un buen juego aéreo que demostró el otro día”, dijo, en referencia al cabezazo con el que el defensor le dio a México un empate 2-2 con Brasil en el debut de ambos en el grupo C del Mundial.

Aunque el Juárez posee talento en la defensa, Varini cree que Ochoa tiene la calidad para, al regresar del Mundial, pelear por un puesto de titular o ayudar al grupo, cuando sea requerido.

"Con nosotros tuvo dos titularidades en el inicio del torneo, contra América y Tigres, y lo hizo muy bien. Eso aumentó la confianza, algo importante en un futbolista que está en el paso de juvenil a profesional", agregó.

Ochoa y su equipo tendrán un gran reto ante España, uno de los protagonistas de los mundiales sub-20, campeón en 1999, finalista en 1985 y 2003 y cuarto en 1995.

En su debut los españoles perdieron por 2-0 con Marruecos y ahora se preparan para jugar contra México y Brasil, que empataron su partido en la primera jornada del grupo C.

México, finalista del Mundial Sub-20 en 1977 y tercero en el de 2011, dejó una buena impresión al igualar 2-2 con Brasil y este miércoles buscará mantener su buen fútbol ante los españoles.