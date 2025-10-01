Carragher: "El Liverpool no juega al fútbol, parece que juega al baloncesto"

El que fuera defensa de los 'Reds' fue muy crítico con el juego de su exequipo, que, pese a liderar la Premier League, ha ganado muchos partidos sobre la bocina hasta que se le acabó la suerte contra Palace y Galatasaray.

"No estoy viendo a un gran equipo. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto. Van de un área a otra y no creo que los grandes equipos jueguen así", dijo Carragher en la cadena estadounidense CBS Sports.

"Ya se lo he dicho al entrenador (el neerlandés Arne Slot) antes y él sabe mucho más que yo. Es obviamente un fantástico entrenador, pero el equipo el año pasado era muy trabajador y ahora han echado un poco de polvo de estrellas en ello con todos los fichajes que han traído", indicó.

El Liverpool se gastó durante el mercado de verano casi 500 millones de euros en fichajes como los de Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

"Es como que no han ganado nada en ataque, pero han perdido mucho en defensa. Le agradezco mucho al entrenador la temporada pasada, pero ahora tiene que ganarse el sueldo. Ahora hay una serie de problemas que tiene que arreglas y va a ser interesante ver cómo lo hace, porque se han gastado mucho dinero", añadió Carragher.