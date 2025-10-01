Esteban Andrada: "No estoy de paso en el Zaragoza"

"Estoy muy contento de haber llegado a un club que sé que es muy importante, por el que han pasado muchos argentinos, y con la ilusión de hacer las cosas bien y dejarlo lo más alto posible", ha afirmado en su comparecencia en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva.

Andrada (San Martín, 1991) ha recordado que en su debut en Mendizorroza se sintió bien a pesar de que "hacía dos meses y pico que no jugaba por una intervención en el codo", aunque ha apuntado que "poco a poco" va "cogiendo ritmo" porque en la posición de portero, tras dejar de jugar mucho tiempo, "a veces cuesta arrancar".

Su objetivo es mantener la misma línea que mostró ante el Mirandés y "seguir ayudando al equipo y a todos mis compañeros y ojalá el domingo podamos darle otra alegría a la gente".

Sobre la situación en la que se encontraba el equipo, sin ganar en seis partidos, Andrada ha explicado que en el vestuario, en el día a día con sus compañeros, "a veces los veía frustrados porque no podían lograr el resultado" a pesar de que se entregaban al máximo en los entrenamientos.

"Sabía que a la larga iban a encontrar el triunfo, y los chicos también están con la cabeza muy tranquila. Sabemos que los resultados dan la confianza y esta semana va a ser muy buena para seguir por este camino", ha comentado.

Andrada ha insistido en que son conscientes de que ahora no pueden bajar el ritmo porque van a jugar "con equipos muy duros, muy difíciles" y saben "que hay que ir partido tras partido y el domingo tenemos una linea oportunidad para seguir avanzando".

Sobre su relación con Adrián Rodríguez, al que sustituyó en la portería, ha asegurado que "lo estaba haciendo muy bien" y que fue el entrenador, Gabi Fernández, el que "optó por él. "Me llevo muy bien con Adrián y de hechos somos los primeros que llegamos al entrenamiento para hacer gimnasio", ha apuntado.

Andrada, en su primera experiencia en el fútbol europeo, ha destacado que le recuerda "mucho a la del fútbol argentino". "Es muy trabado y los partidos son muy parejos" mientras que en la liga mexicana "encuentras más espacios y siempre hay más de dos o tres goles por partido". "Ojalá me pueda adaptar rápidamente a esta liga", ha agregado.

En este sentido, y a pesar de los pocos goles que ha marcado el equipo blanquillo, Andrada ha afirmado que en una liga como ésta "cuando conviertes un gol hay que tratar de cuidarlo".

"Si eres inteligente y golpeas en un momento justo hay que defender, y si haces las cosas bien durante la temporada, vas a hacer muchos más puntos. Hay que ser inteligentes en los partidos y trabajarlos: saber cuándo atacar y saber cuando defender", ha analizado.

Sobre su condición de cedido, Andrada ha asegurado que en el Real Zaragoza, al igual que ha hecho en el resto de equipos por los que ha pasado, va a tratar de "hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad". "No he venido al Zaragoza de paso y vengo a tratar de ayudar a mis compañeros para poder ascenderlo", ha subrayado.

Tras haber estado los tres primeros partidos como local en el banquillo, el de San Martín ha valorado el apoyo de la afición al equipo. "Estuve en el banco de suplente y la verdad que es impresionante la gente que va a al estadio y hay a veces que mis compañeros tratan de conseguir una entrada y no pueden. Eso es grandioso y es un plus para nosotros".