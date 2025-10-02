Arteta y Guardiola, nominados a mejores entrenadores de septiembre en la Premier League

Los dos técnicos españoles competirán por el galardón con Oliver Glasner, que tiene invicto al Crystal Palace, y con Regis Le Bris, que ha puesto quinto al recién ascendido Sunderland.

Arteta ha llevado al Arsenal a ganar al Nottingham Forest y al Newcastle United y a empatar con el Manchester City en este septiembre, colocando al Arsenal segundo en la tabla por detrás del Liverpool.

Guardiola, por su parte, ha logrado dicho empate contra el Arsenal y victorias contra el Manchester United y el Burnley.

Los ganadores se darán a conocer la próxima semana. El ganador sucederá en el palmarés a Arne Slot, del Liverpool.

