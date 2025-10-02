El presidente Jon Uriarte avanza su intención de presentarse a las elecciones

Uriarte avanzó esa idea de concurrir a esos comicios en una rueda de prensa que ha ofrecido en el aeropuerto de Bilbao a la llegada la expedición del Athletic desde Alemania, donde el equipo de Ernesto Valverde cayó derrotado ayer miércoles por el Borussia Dortmund por 4-1 en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"Es algo que sobre lo que llevaba ya bastante tiempo pensando y es una decisión que tenía medio tomada. Las cosas se han acelerado en las últimas semanas, pero la tenía madurada y tomada y he decidido anunciarla", explicó el presidente antes de recalcar que se trata de una decisión "cien por cien personal".

El empresario bilbaíno añadió que sus tres primeros años de mandato han sido "de trabajo muy duro, pero con buenos resultados".

"Lógicamente hemos cometido algunos errores, pero en general creo que el rendimiento ha sido positivo y los resultados han estado muy bien. Pienso que el proyecto todavía tiene muchísimo recorrido y que en cuatro años más seremos capaces de seguir esa línea trabajando con ambición y a la vez con cabeza", recalcó.

Uriarte admitió que aunque este anuncio "quizás sea un poco inesperado" y "el foro sea extraño" está motivado para "dar cierta tranquilidad y estabilidad al club".

"Los años de elecciones suelen ser convulsos con un montón de noticias y rumores. A nivel interno en el club también se genera cierto nerviosismo y quizás no sea el mejor ambiente para trabajar. Mostrando mis cartas y mi decisión pensaba que podía ayudar a eliminar parte de esa incertidumbre", explicó.

Uriarte dijo además que, aunque la fecha de los comicios "no está decidida", su idea es "no hacer nada raro" ni convocarlas "de repente sin dar tiempo a presentarse a otras posibles candidaturas".

"Iremos a final de temporada, que es donde creo que menos impacto pueden tener. Es posible que haya otras personas que estén interesadas en presentarse también. Desde nuestra parte tendemos la mano a cualquier otra persona que esté pensando en hacerlo", señaló el dirigente, quien considera que "es bueno para el club que haya otros proyectos, otras ideas y otras personas".

"Y creo que es bueno también que nuestras socias y socios tengan más de una alternativa a la que votar. Seguramente habrá muchas personas que quizás no estén contentas con mi trabajo y eso les va a poder dar alternativas para votar a otras personas", explicó.

El presidente agregó que esta noticia es además un "mensaje de confianza" ante las "malas rachas" que atraviesan los primeros equipos masculino y femenino.

"Ernesto Valverde y Javi Lerga son dos entrenadores grandísimos que están haciendo muy buen trabajo y las plantillas que dirigen son también de primerísimo nivel. Septiembre ha sido muy duro en cuanto a resultados, pero la confianza de todas las personas que formamos parte del club en estos entrenadores es máxima", añadió.

"El sábado tenemos dos partidos muy importantes, los chicos contra el Mallorca y las chicas contra el Atlético en Madrid, y hago un llamamiento a la afición para que se vuelque apoyando al equipo en estos duros momentos. En el Athletic somos diferentes porque la unión entre afición y jugadores es altísima y en los momentos duros es cuando más se necesita esa unión", apostilló.