LaLiga impulsa la profesionalización del fútbol iraquí

En el taller, participaron representantes de los clubes iraquíes, que trabajaron sobre aspectos clave de la gestión financiera, sostenibilidad competitiva y control económico, pilares fundamentales para el desarrollo de un fútbol moderno y estructurado.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, entregó los diplomas a los participantes: "Este proyecto con la IFA (Federación Iraquí de Fútbol) es un claro ejemplo de cómo LaLiga es capaz de compartir y adaptar su conocimiento y experiencia a diferentes países del mundo".

"Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de los aficionados y promover la profesionalización de la industria deportiva a nivel global, a través de proyectos de consultoría sobre el desarrollo del fútbol base, la profesionalización de las ligas, la retransmisión audiovisual, la lucha contra la piratería, entre otros ámbitos", finalizó.

Tal y como informó la organización, en España este sistema de control econoómico permitió reducir la deuda vencida de los clubes con las Administraciones Públicas de más de 650 millones de euros a apenas 3 millones, y eliminar los 89 millones de euros en impagos a jugadores, alcanzando una situación de sostenibilidad y solvencia que hoy es referencia internacional.

