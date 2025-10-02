Marcelino ha perdido en el Bernabéu en sus últimas cinco visitas

El técnico asturiano consiguió algo positivo por última vez en agosto de 2017, cuando empató a dos en el banquillo del Valencia. Desde entonces, ha encadenado una racha de derrotas al frente del Valencia, Athletic y Villarreal con un balance de 12 goles en contra y tan solo dos a favor.

Las dos últimas visitas con su actual club se saldaron con una goleada por 4-1 (2023-2024) y otra derrota por 2-0 el curso pasado, mientras que a los mandos del Athletic cayó por 3-1 en la 2020-2021 y 1-0 en la 2021-2022 y con el Valencia perdió por 2-0 en la 2018-2019.

De hecho Marcelino tan solo se ha impuesto en una ocasión en el Bernabéu en sus once visitas y fue en diciembre de 2006. Entonces, ganó de forma holgada por 0-3 al frente del Recreativo de Huelva, un recién ascendido, con goles de Sinama Pongolle, Uche y Viquiera.

En el banquillo del Villarreal en su primera etapa también perdió 4-2 en la 2013-2014; firmó tablas (1-1) en la campaña 2014-2015 y volvió a ser goleado (3-0) en la 2015-2016.

