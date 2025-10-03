De la Fuente: "La ausencia de Morata es por decisión técnica pero sigue siendo importante"

"Es totalmente una decisión técnica. Álvaro Morata ha sido muy importante para nosotros, lo es y lo será. Que no esté en esta convocatoria es porque dentro de los escenarios que hemos creado ante los dos rivales que tenemos, hay otros jugadores que nos aportan algo diferente que vamos a necesitar. Es importante y lo será en el futuro. Está en activo y seguro que va a hacer una campaña muy buena que vamos a celebrar todos", manifestó.

También valoró el seleccionador el buen papel que están teniendo en el Atlético de Madrid jugadores como Marcos Llorente y Pablo Barrios, para logar sus regresos a la selección, junto a Álex Baena ya recuperado de su lesión.

"Nos aportan en el momento en el que están, encajan perfectamente en nuestro plan de juego y de partido. Es su momento. En otros, hemos apostado por otro tipo de jugador y es momento de apostar por ellos porque están haciendo una temporada fantástica, están finos y siempre han estado en nuestro control. Marcos ha estado hace más tiempo y ha estado cerca de venir convocado otras veces pero no es fácil entrar en estas listas porque hay muy buenos futbolistas", explicó.

De la Fuente intentó poner en valor los partidos de España ante Georgia y Bulgaria para dar un paso grande hacia la clasificación al Mundial 2026, desviando el foco de la polémica surgida tras la lesión de Lamine Yamal.

"Tenemos dos partidos muy importantes que no deben quedar en segundo plano. Lo de Flick está en el quinto. Es una manifestación de alguien que fue seleccionador y lo importante es que jugamos dos partidos para un Mundial. No tiene importancia que cada uno dijo una cosa", aseguró.

Y lamentó el seleccionador que el Balón de Oro no lo ganase Lamine Yamal. "Prefería que hubiera ganado cualquier español, en el pasado cuando lo recibió Rodrigo, ya lo merecía el fútbol español, como con Xavi, Iniesta o Raúl. Se lo habría dado a cualquiera de los españoles aunque también lo merece Dembélé que ha hecho una gran campaña", opinó.

Por último, reconoció De la Fuente que gran parte de las novedades de su convocatoria se deben a las lesiones y que su idea no es hacer ninguna revolución en un grupo muy definido para el Mundial.

"Es evidente que tenemos muchísimas lesiones dentro del grupo de la Eurocopa y hay jugadores que tienen oportunidad por lesiones de compañeros. Esto es fútbol y pueden demostrar su potencial. Tenemos una base muy sólida, el jugador más veterano tiene 30 años y somos una de las selecciones más jóvenes del mundo. No hay lugar a la revolución", sentenció.