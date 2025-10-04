Almada, baja para Vigo

Almada, lesionado en el anterior de parón de selecciones de Argentina y convocado otra vez para el próximo, para los partidos en Estados Unidos frente Venezuela y Puerto Rico, en Miami y Chicago, respectivamente, no ha reaparecido todavía con el Atlético desde la dolencia muscular sufrida con la Albiceleste el pasado 9 de septiembre.

El pasado jueves inició su reincorporación progresiva con el grupo, el viernes se entrenó toda la sesión con el equipo y este sábado no la hizo entera, con lo que finalmente no estará disponible para Vigo y, por tanto, es seria duda con su selección, con la que ha sido convocado por Lionel Scaloni y debería incorporarse la próxima semana.

Desde su convocatoria anterior con Argentina, Almada no ha disputado ningún partido con el Atlético por la lesión muscular sufrida en la pierna derecha con su selección: fue baja sucesivamente contra el Villarreal, el Liverpool, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht Francfort, además de ahora contra el Celta.