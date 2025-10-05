España se clasifica a octavos del Mundial sub-20 tras la victoria de Australia sobre Cuba

España necesitaba ganar a Brasil y lo hizo por 1-0 con tanto de Iker Bravo, pero el triunfo de México sobre Marruecos dejaba a los españoles a la espera del resultado del encuentro entre Australia y Cuba.

La selección nacional pasa como uno de los mejores cuatro terceros de la fase de grupos.

Según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la victoria de los oceánicos da matematicamente el pase a los españoles que tendrán como rival en octavos a Japón, que lidera el Grupo A, o Ucrania, primera del Grupo B, según la misma fuente.