Serie A Italiana: Nápoles y Roma, líderes

Derrotado 2-1 en la jornada anterior en San Siro por el AC Milan, el equipo de Antonio Conte retomó el ritmo. El gran partido de esta jornada, la Juventus recibiendo al Milan en Turín, terminó en un empate sin goles al final de un partido con dos caras: una primera mitad muy táctica y cerrada, en que la primera ocasión llegó en el minuto 25 con un cabezazo preciso pero algo débil de Federico Gatti, a las manos de Mike Maignan; y una segunda más animada cuando los espacios se abrieron.

* Resultados de la sexta ronda: Viernes: Hellas Verona 0-Sassuolo 1; Sábado: Parma 0-Lecce 1, Lazio 3-Torino 3, Inter 4-Cremonese 1 y Atalanta 1-Como 1; Domingo: Udinese 1-Cagliari 1, Bolonia 4-Pisa 0, Fiorentina 1-Roma 2, Nápoles 2-Génova 1 y Juventus 0-Milan 0.

* Principales posiciones: Nápoles y Roma 15 puntos; Milan 13, Inter y Juventus 12; Atalanta y Bolonia 10; Como, Sassuolo y Cremonese 9, Cagliari y Udisese 8, Lazio 7, Parma, Lecce y Torino 5.