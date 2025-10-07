Arrancan los octavos con Europa con ventaja sobre Sudamérica y Japón como amenaza

Sudamérica, que es la más ganadora de títulos con 12 sobre Europa, que tiene 10, cedió en el primer pulso porque, de sus cinco competidores, perdió a Brasil, uno de los favoritos del certamen con cinco títulos, que quedó eliminado.

Además de Ucrania, campeona en 2019, y España, que ganó en 1999, clasificaron Italia, actual subcampeona de la categoría, Francia y Noruega, que avanzó por primera vez en su historia.

Argentina, máxima campeona con seis coronas, lidera la ronda de 16 sellando su boleto de forma invicta con nueve puntos, mientras que el anfitrión Chile –con algunos problemas–, Colombia y Paraguay defenderán a los sudamericanos.

La selección de Japón fue la mejor de los asiáticos con marca perfecta de nueve puntos y también avanzó Corea del Sur, mientras que Estados Unidos y México representarán a norte y Centroamérica y el Caribe.

Por África progresaron Marruecos, que venció a España y Brasil y firmó su pase rápido, Sudáfrica y Nigeria, en tanto que Oceanía perdió a sus dos competidores Nueva Zelanda y la debutante Nueva Caledonia.

La lucha por el trofeo de la Bota de Oro entre los máximos artilleros del torneo tiene hasta el momento cinco candidatos con tres goles, una lista que creció en la última fecha de la fase de grupos.

El primero en inscribir su nombre fue el estadounidense del Parma Benjamín Cremaschi con un triplete ante Nueva Caledonia en el debut, luego se sumó el delantero argentino del Bayer Leverkusen Alejo Sarco que convirtió ante Cuba y Australia.

La figura de México y del Tijuana Gilberto Mora se apuntó con su doblete a España y una diana ante Marruecos, mientras que los franceses Andrea Le Borgne con un triplete y Lucas Michal con un doblete ante Nueva Caledonia entraron al final.

La lista de los jugadores con dos goles es más larga, pero los que se ven con más opciones son: Hisatsugu Ishii (Japón), Ian Subiabre (Argentina), Daniel Bameyi (Nigeria) o Iker Bravo (España).

Las tribunas de los cuatro estadios que albergan el Mundial sub-20 han tenido fechas con una presencia oscilante de espectadores, confirmándose que los partidos del anfitrión Chile y duelos como el España-Brasil o Argentina-Italia fueron los más concurridos.

Las cuatro primeras fechas del torneo convocaron a más de 120 mil personas entre las cuatro sedes Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, según cifras del comité local del torneo.

El Estadio Nacional en Santiago, donde jugó La Rojita, ha sido el recinto que ha recibido más público y también el que tiene más aforo, unas 42.517 personas estuvieron en el duelo de Chile ante Japón.