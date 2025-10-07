El español Borja Iglesias pensaba que "no iba a volver" a la selección

La lesión de pubis del barcelonista Lamine Yamal provocó un cambio en los planes del seleccionador para medirse a Georgia y Bulgaria. La ausencia por decisión técnica del capitán Álvaro Morata impulsó la llamada de un delantero centro como Borja Iglesias, que ha comenzado la temporada con buen nivel goleador.

"Estoy contento. Hacía tiempo que no venía y pensaba que no iba a volver. Estoy muy feliz. Ha sido una sorpresa gracias a que he iniciado bien la temporada", reconoció tras el primer entrenamiento de la selección en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas (afueras de Madrid).

"Me he sentido muy bien. He visto lo que se ve desde fuera, un grupo muy bueno que tienen ilusión, están con ganas y estoy muy feliz de poder sumar", añadió.

Borja Iglesias desveló cómo se enteró de la convocatoria el pasado domingo, en los vestuarios del estadio de Balaídos tras jugar con el Celta ante el Atlético de Madrid, en partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

"Estaba en la ducha metido y me avisaron que saliese. Tenía hasta jabón en la cabeza, pero me puse una toalla por encima y me enteré. Preparé todo rápido y me vine para aquí para incorporarme. Todo ha sido muy rápido", dijo a los medios de la Federación.

Centrado ya en los partidos ante Georgia, en Elche el sábado, y Bulgaria, en Valladolid el próximo martes, el que ha sido internacional en dos ocasiones espera poder aportar camino del Mundial 2026.

"Poder ser parte de esta clasificación, que ojalá se de, es muy bonito. Vamos a trabajar para ello y a disfrutarlo. Seguro que nos va a ir bien estos dos partidos", sentenció.

España lidera el grupo E, con seis puntos en los dos encuentros disputados, en los que presenta una diferencia goleadora de +9. Con tres unidades se encuentran Georgia y Turquía y cierra la tabla Bulgaria, que aún no ha sumado en las jornadas disputadas.