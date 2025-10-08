La nueva EFC se estrena en Roma sin olvidar la Superliga

En el hotel Waldorf Astoria de Roma, se reunieron Nasser Al-Khelaifi, Aleksander Ceferin, Gary Neville, Roy Keane, Zlatan Ibrahimovic, Marcel Desailly o Jamie Carragher, entre otros tantos exjugadores, entrenadores o directivos, para discutir las dificultades que enfrenta el fútbol moderno, como la cantidad de partidos que se disputan. También el actual y renovado formato de Liga de Campeones, presentado en todo momento como contraposición a la Superliga.

Esta noche, en la cena de gala, se espera la presencia de Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que puede suponer una suerte de acercamiento del club catalán con la UEFA y la EFC mientras el proyecto de la Superliga sigue todavía presente con el Real Madrid.

"Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones", aseguró el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

"Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo", sentenció", añadió Ceferin.

El presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, abrió el evento como presidente de la reformada ECA, ya oficialmente EFC.

"El lanzamiento de la EFC marca un momento histórico en la evolución y modernización de nuestra institución. Hemos puesto las palabras "clubes de fútbol" y las tres letras más importantes —"EFC"— en el corazón de nuestro nombre, para comunicar con mayor claridad quiénes somos y qué representamos. Pero esto es mucho más que un simple cambio de identidad: demuestra que seguimos pensando de forma diferente y rompiendo límites para ser aún mejores", expresó.

"Y, lo más importante, es una declaración de principios: que el fútbol está en el corazón de todo lo que hacemos, y que los clubes están en el corazón de todo lo que representamos. Nuestro nombre por fin refleja nuestro propósito, y nuestro propósito da sentido a nuestro nombre. Nunca dejaremos de trabajar por los intereses colectivos de todos nuestros miembros y por el desarrollo del fútbol de clubes en su conjunto", añadió.

La organización exhibió su nueva empresa, creada este mismo año y llamada UC3, que establece a los clubes participantes como socios en igualdad de condiciones con el objetivo de trabajar de manera conjunta para "definir el futuro comercial de las competiciones europeas de clubes, tanto masculinas como femeninas", tal y como destacó la EFC.

Durante los dos últimos años, la EFC triplicó su número de miembros, superando los 800 clubes de más de 55 países, siendo 139 de ellos femeninos.

Además, garantizó -según informó la propia organización- más de 440 millones de euros anuales en fondos solidarios para aquellos que no participan en competiciones europeas, junto a 250 millones de dólares de apoyo solidario asociados al reciente Mundial de Clubes de la FIFA.

"Suecia no está en la Copa del Mundo. Así que espero que gane Brasil... animaré a Brasil por mi amigo Ancelotti. Le deseo lo mejor porque todo lo toca lo convierte en algo mágico", declaró Zlatan Ibrahimovic, ahora asesor de RedBird Capital, fonde estadounidense propietario del Milan.

"He tenido como entrenadores a Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti... Estos cuatro son fútbol y lo han cambiado a su manera", añadió.

Ibrahimovic, además, aseguró que para él, con un buen calendario, jugar el máximo número de partidos es lo mejor.

"Hay que respetar las condiciones físicas del jugador y las necesidades de los clubes, por ejemplo, convocar a los futbolistas a la selección nacional cuando sea necesario. Sería beneficioso para todos. Pero mientras el calendario sea gestionable, todo es posible".

"Como exjugador quiero jugar el máximo. Creo que jugar mucho es bueno para el jugador. Pero tienes que organizarlo, hacer un buen calendario. La gente quiere partidos, no entrenamientos", finalizó.