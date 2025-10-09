Al Khelaifi tiende un puente con el Real Madrid: "Queremos que todos vuelvan"

"La Superliga estaba muerta antes de su inicio", declaró Al-Khelaifi en la rueda de prensa posterior a la asamblea anual de la EFC, celebrada en Roma.
El presidente del PSG y EFC, que recibió a Joan Laporta como invitado en la asamblea y al que agradeció su regreso, aseguró que el Real Madrid es también bien recibido en la asociación.
"Somos una familia. Queremos que todos vuelvan, es la verdad. También el Real Madrid, queremos que todos vuelvan, esta es su familia y su casa, es el hogar de todos", explicó.
"Así que no necesitamos ninguna otra competición, hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos aún mejores. Eso es lo que queremos y es lo que hasta ahora el Barcelona quiere. Veremos lo que pasa ahora", sentenció.
