Al Khelaifi tiende un puente con el Real Madrid: "Queremos que todos vuelvan"

Roma, 9 oct (EFE).- El catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), tendió este jueves un puente con el Real Madrid, del que dijo que espera su regreso tras asegurar que la Superliga "estaba muerta antes de nacer".