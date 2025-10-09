Laporta: "Queremos haya un acuerdo y volvamos a la UEFA"

"Nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, la European Football Clubs (antigua ECA), y hemos aceptado gentilmente. Hay muy buena relación con Nasser Al-Khelaifi", comentó el dirigente al programa 'El Chiringuito de Jugones', a la salida del Hotel Cavalieri Waldorf Astoria de Roma, lugar en el que se celebra la asamblea anual de la EFC.

"Como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando", añadió.

Un movimiento y declaraciones que alejan al presidente y al Barcelona del proyecto de la Superliga.

"Venir aquí es generar buenas sintonías para llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo", finalizó Laporta.

El presidente azulgrana fue recibido a su llegada el miércoles con un efusivo abrazo por Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del PSG, gesto que dejó ver, más allá de la invitación, la buena relación actual entre el Barcelona y la EFC.

Laporta acudió el miércoles a la cena de gala del evento, en la que también se encontró con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

En esa cena estuvo presente Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid y único representante de un club español en el comité ejecutivo de EFC.

"El Barça ha sido y debe volver a ser un actor importante en los órganos de decisión sobre nuestro sector y su futuro. El hecho de que Joan Laporta decidiese aceptar nuestra invitación y nos haya acompañado en Roma es una alegría y una buena noticia para los que defendemos que el fútbol europeo debe ser una familia unida. Debemos entender las diferencias entre unos y otros y proponer mejoras, pero siempre desde dentro. La verdad es que he visto a Joan ilusionado y comprometido con volver", declaró a EFE.

Además, en línea con la UEFA, que por medio de Ceferin volvió a ser tajante con la Superliga, Miguel Angel Gil Marín se mostró totalmente contrario al proyecto.

"La realidad es que sólo se habla en España y sin duda es por la relevancia que tienen el Real Madrid y su presidente, como impulsores de la idea. En Europa hace tiempo que se considera un proyecto muerto", añadió el ejecutivo atlético.