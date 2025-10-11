El Inter Miami homenajea a Jordi Alba antes de su retirada

Jordi Alba, de 36 años, fue protagonista con un gran gol de vaselina en el triunfo frente al Atlanta United, y posteriormente el Inter Miami le entregó una camiseta con el mensaje 'Gracias Jordi' en el centro del terreno de juego.

También fue proyectado un vídeo en la pantalla gigante del Chase Stadium con mensajes de aprecio de Leo Messi, Luis Suárez, David Beckham y familiares y amigos del futbolista.

"Desde el primer día que llegaste a este club has hecho una diferencia muy grande. Tus huellas siempre van a vivir en este club", dijo el dueño del Inter Miami, Jorge Mas.

Poco después, Alba tomó el micrófono.

"Agradecer a mi familia, a mis padres, mi hermano por los valores que me han transmitido, y especialmente a los más importantes de mi vida que son mi mujer y mis hijos, por el apoyo que me han dado en mi carrera", afirmó Alba.

"Agradecer a toda la afición del Inter Miami por el apoyo desde el primer día que llegué, a mis compañeros, a todos los trabajadores del club. Esto se acaba, pero aún queda un partido más, el 'playoff', intentaremos dejar al club en lo más alto", prosiguió.

Entre los mensajes de apoyo de sus compañeros, destacó el de Messi: "Fue un honor haber compartido tantos años junto a vos, tantos momentos lindos".

Luis Suárez definió de 'maravillosa' la carrera del exinternacional español, que lo ganó todo con el Barcelona y con la selección española.

"Muchísimas felicidades por tu carrerón", aseguró Andrés Iniesta, que vivió una época de leyenda junto a Alba en el Barcelona.