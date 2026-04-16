Policiales
16 de abril de 2026 - 06:24

Capturan en San Lorenzo a brasileño prófugo desde 1995 por brutal feminicidio

Hombre de barba y gafas con camiseta gris, de perfil frente a un panel de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay.
Marcos Campinha Panissa fue detenido en San Lorenzo y entregado a las autoridades brasileñas ayer. Gentileza, Senad

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) detuvieron en San Lorenzo a Marcos Panissa, ciudadano brasileño que se encontraba prófugo desde 1995 tras ser condenado por el asesinato de su exesposa en el estado de Paraná. El sospechoso ingresó con una identidad falsa y obtuvo incluso documentación paraguaya. Incluso llegó a formar una familia en nuestro país.

Por ABC Color

Marcos Campinha Panissa (57), contaba con orden de captura internacional, con difusión roja de Interpol y permanecía evadiendo a la justicia desde hace casi 30 años. El hombre había desaparecido en 1995, antes de enfrentar un tercer juicio por el homicidio de su exesposa, ocurrido en 1989.

Recientemente, la Policía Federal del Brasil compartió información con la SENAD que indicaba la posible presencia del prófugo en territorio paraguayo. A partir de estos datos, se inició un proceso investigativo que permitió determinar que el individuo había ingresado al país utilizando la identidad falsa de José Carlos Viera, con la cual además obtuvo documentación paraguaya.

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Formó una familia en Paraguay

Las investigaciones permitieron establecer que inicialmente se radicó en el departamento de Concepción, donde formó una familia. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de San Lorenzo, donde llevaba una vida de perfil bajo y se dedicaba a actividades comerciales junto a su pareja.

Hombre con camiseta gris y cadenas en las muñecas es sujetado por un agente de seguridad con chaleco de la Senad cerca de un coche blanco.
Marcos Campinha Panissa fue localizado en San Lorenzo por la Senad tras 30 años prófugo.

Tras el seguimiento de sus movimientos y la confirmación de su identidad real, Agentes Especiales procedieron a su detención en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo ayer.

El detenido fue trasladado a la base de operaciones de la SENAD y, en el transcurso de la misma noche, llevado hasta Ciudad del Este, donde se concretó su expulsión del país a través del Puente Internacional de la Amistad, donde fue entregado a autoridades de la Policía Federal del Brasil.

Un crimen que conmocionó a Paraná

El caso se remonta al 6 de agosto de 1989, en la ciudad de Londrina, donde Panissa asesinó a su exesposa, Fernanda Estruzani, de 21 años, propinándole 72 puñaladas.

En ese entonces, el ahora detenido tenía 23 años y confesó el crimen, alegando que actuó por “celos”. Fue condenado en dos juicios consecutivos, realizados en 1991 y 1992, pero logró permanecer en libertad mientras se tramitaban las apelaciones.

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Marcos Campinha Panissa, esposado y cabizbajo, escoltado por dos agentes de seguridad en un estacionamiento.
El ciudadano brasileño Marcos Campinha Panissa fue detenido por la Senad en San Lorenzo tras 30 años prófugo.

Fuga antes de un nuevo juicio

En 1995, cuando debía enfrentar un tercer proceso judicial, Panissa se dio a la fuga sin dejar rastros, pasando a integrar la lista de prófugos más buscados del estado de Paraná.

Durante décadas, el caso se mantuvo abierto, mientras las autoridades brasileñas intentaban dar con su paradero.

La detención en Paraguay se dio en un momento clave, ya que la causa estaba próxima a prescribir en noviembre de 2028. De no haber sido localizado antes de esa fecha, el condenado habría quedado libre de toda responsabilidad penal.

Con su captura en Asunción, las autoridades lograron frustrar su intento de evadir una condena superior a 20 años de prisión que pesa en su contra.