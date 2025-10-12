Colo Colo y Deportivo Cali, a las semifinales de la Libertadores femenina

A primer turno el equipo chileno se impuso con el tanto de Mary Valencia (m.60), en un encuentro disputado en el Estadio Florencio Sola de Banfield.
Mientras el conjunto colombiano derrotó al club brasileño con los tantos convertidos por María Marquinez y Paola García, de penalti.
La otra semifinal la disputarán los brasileños Corinthians y Ferroviária, tras las respectivas goleadas logradas el sábado ante Boca Juniors (4-0) e Independiente del Valle (3-0).
Las semifinales se disputarán este miércoles.
El partido por el tercer puesto y la final están programadas para el sábado próximo en el Estadio Florencio Sola.