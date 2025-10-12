Colo Colo y Deportivo Cali, a las semifinales de la Libertadores femenina

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- El chileno Colo Colo y el colombiano Deportivo Cali se clasificaron este domingo a las semifinales de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina, tras superar en sus respectivos cuartos al Libertad de Paraguay (1-0) y São Paulo (2-0).