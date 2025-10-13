Ferran Torres causa baja ante Bulgaria por una sobrecarga muscular

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informa de las molestias con las que Ferran Torres acabó el partido del sábado en Elche ante Georgia, por las que se ha sometido al delantero a unas pruebas médicas que muestran una sobrecarga muscular que le obliga a volver a casa.

"El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anotómica asociada", informa el parte médico.

"Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles", añade.

Ferran Torres se suma a las bajas de dos jugadores más del Barcelona que estuvieron en la convocatoria de Luis de la Fuente. Lamine Yamal no se pudo sumar a la concentración el pasado lunes y Dani Olmo se tuvo que marchar sin poder jugar ante Georgia.

La ausencia de Ferran ante Bulgaria aumenta la plaga de bajas que sufre España, sin poder contar por lesión con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián, Fermín, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.