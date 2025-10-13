Lula felicita a Cabo Verde por su primera clasificación a un Mundial de fútbol

"Es un motivo de mucha alegría para nuestro país hermano de lengua portuguesa", afirmó en un mensaje en las redes sociales que publicó al aterrizar precisamente en Cabo Verde, una escala de regreso tras el viaje que hizo a Italia.

El mandatario relató que se enteró de "la maravillosa noticia" así que su avión aterrizó en el archipiélago africano.

"Felicitaciones a la selección y al pueblo caboverdiano por esa conquista", concluyó el jefe de Estado de Brasil.

Cabo Verde garantizó cupo en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá al golear por 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia, la capital.

La clasificación coincidió con el 50 aniversario de la independencia del país, por lo que, en medio de la euforia, el Gobierno decidió decretar el día como festivo.

La selección caboverdiana, dirigida por Pedro Leitão Brito, ya se había destacado en la última Copa de África, en la que alcanzó los cuartos de final.