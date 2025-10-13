Odegaard, baja frente al Atlético de Madrid

El centrocampista noruego sufrió una lesión en el ligamento medio colateral de la rodilla izquierda durante la victoria de los 'Gunners' sobre el West Ham el pasado 4 de octubre que le impidió ser convocado con su selección.

Según varios medios británicos, la lesión le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta después del parón por partidos de selecciones de mediados de noviembre.

Odegaard se perderá los próximos compromisos de la Premier League contra Fulham, Crystal Palace, Burnley y Sunderland, así como los partidos de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid y el Slavia de Praga.

Su posible regreso sería en el derbi del norte de Londres frente al Tottenham, el 23 de noviembre, justo después de la próxima ventana internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy