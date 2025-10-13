Vitinha intentará mantener su nivel e incluso mejorar tras los elogios de Zidane

En una rueda de prensa con la selección de Portugal, Vitinha dijo que está "muy contento" por las palabras de Zidane, quien el sábado en Italia destacó que tanto el jugador del PSG como compañero João Neves "nunca pierden el balón".

"Que una referencia como Zidane diga eso siempre es importante, estoy muy contento. Solo me queda seguir adelante. Mantener el nivel y mejorar, si es posible, y decirle gracias", afirmó Vitinha.

Vítor Machado Ferreira, 'Vitinha', de 25 años, acaba de alcanzar el tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro, algo que "no ha cambiado absolutamente nada" en su vida, aunque admitió que se siente "más contento en el día a día, porque siempre es una satisfacción individual".

"Estoy muy contento y agradecido a todos los que me han ayudado en mi trayectoria", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El centrocampista del PSG, dirigido por el español de Luis Enrique, también hizo autocrítica y aseguró que puede mejorar defensivamente, "no solo en agresividad, sino también en los duelos".

Vitinha es uno de los convocados por el seleccionador de Portugal, el también español Roberto Martínez, para el próximo partido del combinado luso, que se disputará este martes contra Hungría en Lisboa y en el que podría garantizar ya su presencia en el Mundial de 2026.