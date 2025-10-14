Gascoigne admite que bebe ocasionalmente, pero que le hace sentirse mal

Gascoigne, estrella del fútbol inglés a finales de los años 80 y durante los 90, tuvo problemas con el alcohol y las drogas de los que ha hablado de forma frecuente en los últimos años y en una entrevista en el programa "Good Morning Britain" admitió que puede que sus adicciones estén relacionadas con un trauma de la infancia, cuando estaba cuidando al hermano de un amigo y este fue atropellado por un coche.

"Él tenía ocho y yo diez años. Salimos de una tienda y le dije que corriéramos, él iba delante y un coche le golpeó. Corrí a por él y se murió en mi regazo. Creía que estaba vivo, porque sus labios se movían, pero no. Ese fue su último movimiento", dijo Gascoigne, que confirmó que el fútbol le ayudó durante muchos años a olvidarse de ese trauma.

"Fue el primer cadáver que vi y siempre sentí que su muerte fue mi culpa. Aún reproduzco el accidente en mi mente y solo hablar de ello me hace llorar".

Durante la entrevista, Gascogine admitió que su vida va bien ahora mismo y calificó como "una pesadilla" cuando se emborracha.

"Solía ser un borracho feliz, pero ahora es algo que me pone triste. No es algo que me guste. Puedo estar meses y meses sin beber, luego hacerlo dos días y las consecuencias... No me gusto a mí mismo durante días. Solo me siento mal. Luego voy a Alcohólicos Anónimos y escucho lo que dice la gente. Hasta que no fui a una reunión de esas no me di cuenta de que era alcohólico".

En sus 17 años de carrera, Gascoigne jugó para el Newcastle United, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough y Everton, además de disputar 57 partidos y marcar diez goles para la selección inglesa.