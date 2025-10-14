Requisadas camisas y recuerdos de Maradona en la zona de su mural en Nápoles

Los agentes accedieron esta mañana a la plazoleta donde se encuentra este auténtico santuario dedicado al 'Pibe de Oro', en los conocidos como Barrios Españoles, para requisar los objetos vendidos de forma ilegal, según recogen medios locales.

Entre las piezas incautadas había camisetas, fotografías y otros objetos que recordaban al astro argentino y sus proezas, venerado en esta gran capital del sur italiano por sus años en el Nápoles (1984-1991), cuando conquistó dos 'Scudetti' (títulos ligueros) y una Copa de la UEFA.

Asimismo, los agentes han cubierto algunos de los altares populares dedicados a su memoria en la zona.

Este antiguo barrio del centro napolitano se ha convertido en una meta de peregrinación para los amantes del 'calcio' por la presencia de un enorme mural del futbolista argentino en la fachada de un edificio pintado en 1990, el año del segundo 'Scudetto'.

La ciudad ha prácticamente divinizado al 'Pelusa', campeón del mundo con Argentina en 1986, dedicándole altares en sus calles o exponiendo algunos objetos que presuntamente le pertenecieron, como un mechón de pelo en un bar del centro.

Por eso, sintió especialmente su fallecimiento en noviembre de 2020, pocas semanas después de cumplir los 60 años, cuando una multitud de personas acudió a esta zona para homenajearle a pesar del confinamiento dictado por la pandemia de covid-19.