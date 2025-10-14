Sheila García: "Estamos preparadas para sacar un buen resultado de París"

Así lo aseguró la jugadora en un acto publicitario de la marca estadounidense de zapatillas New Balance, de la cual también es embajadora, y donde subrayó la "ambición" del actual Real Madrid para el duelo ante el conjunto parisino y repasó la trayectoria del equipo bajo la influencia de Pau Quesada.

"Sin duda es de los mejores equipos de Europa y le tenemos mucho respeto, igual que ellas nos lo tendrán a nosotras. El equipo ha trabajado mucho para llegar a momentos así y dar su mejor versión. El equipo va con mucha ambición a este partido y el Real Madrid está preparado para sacar un buen resultado de París", afirmó.

El conjunto de Pau Quesada dejó grandes sensaciones en la primera jornada de la competición europea tras ganar por un contundente 6-2 al Roma, donde las claves, según García, fueron "el trabajo en equipo y la concentración".

"Sabíamos que enfrente teníamos a un rival fuerte, así que el equipo se enfocó en ser solidarias en defensa, mover bien el balón y aprovechar nuestras oportunidades en ataque. Además, la intensidad desde el primer minuto nos permitió marcar la diferencia y mantener el control del partido. Sentí mucho orgullo viendo ayer a mis compañeras haciendo ese gran partido", analizó.

Por ello, no oculta que uno de los grandes objetivos de la temporada pasa por dar un buen papel y optar al título europeo, donde cada campaña "crecen" un poco más.

"El equipo está preparado para hacer un gran año y es un sueño para todas conseguir un gran resultado en la Liga de Campeones, el partido contra la Roma demuestra la ambición que tenemos", narró.

La lateral aterrizó en el Real Madrid la temporada pasada. Después de un año a las órdenes de Alberto Toril, el conjunto blanco inició este verano un nuevo proyecto con Pau Quesada como entrenador: "Creo que hemos pasado una fase de adaptación al nuevo esquema de juego y ahora estamos en un momento muy bueno, en el que las jugadoras estamos con la confianza alta y todas luchamos por el equipo. Se nota que todas estamos conectadas, tanto en ataque como en defensa, y eso nos da seguridad en cada jugada".

"Individualmente me siento bien, con confianza, y colectivamente creo que el grupo tiene muchas ganas de demostrar todo lo que hemos trabajado", continuó.

Por último, cuestionada acerca de una posible llamada de la selección española, 'Shei' es consciente de que con el relevo en el banquillo y la llegada de Sonia Bermúdez, comienza una "nueva etapa".

"Sonia ha sido un referente dentro del fútbol femenino de nuestro país y estoy segura de que lo hará muy bien en la selección. Respecto a mí siempre trabajo mucho y doy lo mejor para que cuando llegue ese momento tener la opción de estar entre las seleccionadas", concluyó.