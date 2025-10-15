Dos partidos a Sangalli y Michelin, uno a Kevin Vázquez

Disciplina desestimó las alegaciones del Racing contra la expulsión de Sangalli, que vio la tarjeta roja directa una vez terminado el partido, por protestar una de las decisiones del árbitro, y le sancionó por actitudes de menosprecio a los árbitros.

Por el mismo motivo, el Comité también castigó con dos partidos a Clément Michelin, que primero fue amonestado (m.81) y luego expulsado en el minuto 86, después de haber sido sustituido, por hacer el gesto de ponerse las gafas a uno de los árbitros asistentes y decirle "ponte gafas".

Tampoco estimó el Comité las alegaciones del Sporting de Gijón contra la tarjeta al sportinguista Kevin Vázquez, que tendrá que cumplir un partido por producirse de manera violenta con ocasión del juego, tras haber sido expulsado (m.90+8) por hacer una entrada a un contrario con fuerza excesiva.

El Comité impuso un partido de sanción por el mismo motivo al jugador del Andorra Gael Alonso, expulsado frente a la Real Sociedad B, y por acumulación de amonestaciones a Alejandro Muñoz (Almería) e Iván Peralta (Valladolid).

En el apartado de clubes, Disciplina multó al Córdoba por alteración del orden del encuentro de carácter leve, tras al lanzamiento al terreno de juego de una botella de plástico con líquido, que no impactó a nadie en el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa y en el de técnicos impuso dos partidos de sanción al preparador de porteros del Sporting, Jorge Sariego, por protestar al árbitro.