Fútbol Internacional

LaLiga de España: Barcelona, en busca de mostrar mejoría

El FC Barcelona sufrió la peor derrota en la era de Hansi Flick ante el Sevilla (4-1) justo antes del parón de selecciones, lo que ha puesto en guardia al técnico alemán, encargado de remendar la situación a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu, el próximo 26 de octubre.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 21:49
Hansi Flick, DT de Barcelona, busca mejorar el nivel del equipo.
Hansi Flick, DT de Barcelona, busca mejorar el nivel del equipo. Toni Albir

Los vigentes campeones de España ya se vieron superados por juego y nivel físico en el empate ante el Rayo Vallecano (1-1) el 31 de agosto, pero las alarmas saltaron en Sevilla, tras un partido en el que el físico volvió a ser decisivo.

Según el diario español El Desmarque y tras haber analizado los datos de esta temporada, los jugadores del Barça corren los mismos kilómetros que el pasado curso, pero con un 25% menos de intensidad.

Unido a las numerosas bajas por lesión, esto se ha plasmado en el juego del equipo, que el entrenador deberá empezar a corregir el sábado ante el Girona en feudo culé en la novena jornada de LaLiga.

* Programa de la 9ª jornada de LaLiga: Viernes: (16:00 hora paraguaya): Real Oviedo vs. Espanyol; Sábado: (09:00) Sevilla vs. Mallorca, (11:15) Barcelona vs. Girona, (13:30) Villarreal vs. Betis, (16:00) Atlético de Madrid vs. Osasuna; Domingo: (09:00) Elche vs. Athletic (11:15), Celta vs. Real Sociedad, (13:30) Levante vs. Rayo y (16:00) Getafe vs. Real Madrid; Lunes: (16:00) Alavés vs. Valencia.

* Posiciones: Real Madrid 21, Barcelona 19, Villarreal 16, Betis 15, Atlético de Madrid, Sevilla, Elche y Athletic 13; Español 12, Alavés y Getafe 11; Osasuna 10.