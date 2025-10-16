LaLiga de España: Barcelona, en busca de mostrar mejoría

Los vigentes campeones de España ya se vieron superados por juego y nivel físico en el empate ante el Rayo Vallecano (1-1) el 31 de agosto, pero las alarmas saltaron en Sevilla, tras un partido en el que el físico volvió a ser decisivo.
Lea más: Premier League: Liverpool intentará recuperarse en casa
Según el diario español El Desmarque y tras haber analizado los datos de esta temporada, los jugadores del Barça corren los mismos kilómetros que el pasado curso, pero con un 25% menos de intensidad.
Unido a las numerosas bajas por lesión, esto se ha plasmado en el juego del equipo, que el entrenador deberá empezar a corregir el sábado ante el Girona en feudo culé en la novena jornada de LaLiga.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Programa de la 9ª jornada de LaLiga: Viernes: (16:00 hora paraguaya): Real Oviedo vs. Espanyol; Sábado: (09:00) Sevilla vs. Mallorca, (11:15) Barcelona vs. Girona, (13:30) Villarreal vs. Betis, (16:00) Atlético de Madrid vs. Osasuna; Domingo: (09:00) Elche vs. Athletic (11:15), Celta vs. Real Sociedad, (13:30) Levante vs. Rayo y (16:00) Getafe vs. Real Madrid; Lunes: (16:00) Alavés vs. Valencia.
* Posiciones: Real Madrid 21, Barcelona 19, Villarreal 16, Betis 15, Atlético de Madrid, Sevilla, Elche y Athletic 13; Español 12, Alavés y Getafe 11; Osasuna 10.