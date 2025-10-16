LaLiga de España: Barcelona, en busca de mostrar mejoría

El FC Barcelona sufrió la peor derrota en la era de Hansi Flick ante el Sevilla (4-1) justo antes del parón de selecciones, lo que ha puesto en guardia al técnico alemán, encargado de remendar la situación a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu, el próximo 26 de octubre.