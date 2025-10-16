Fútbol Internacional

Premier League: Liverpool intentará recuperarse en casa

El Liverpool se fue al último parón de la ‘Premier League’ inglesa sin el liderato, con dos derrotas seguidas en la liga más una en la Liga de Campeones, con la preocupación de una secuencia de resultados imprevista y sin la condición de invencible que había impuesto en las primeras citas de la competición.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 20:28
Mohamed Salah, delantero del Liverpool, equipo que está pasando por una mala racha.
Mohamed Salah, delantero del Liverpool, equipo que está pasando por una mala racha.163532+0000 ABDEL MAJID BZIOUAT

Ya no lo es. Ni con los 480 millones de euros invertidos en el mercado de verano, 150 de ellos en Alexander Isak.

Primero con el Crystal Palace, después con el Galatasaray y finalmente con el Chelsea, las tres derrotas han sido fuera de Anfield, a donde acude para reencontrarse consigo mismo.

Lea más: Omar Alderete, nominado a ‘Jugador del Mes’ en la Premier League

En su campo ha ganado sus cinco encuentros de este curso y solo ha caído en uno de sus últimos 25 choques.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora lo visita el Manchester United, contra su irregularidad. Ha ganado tres de sus últimos cinco duelos.

Es décimo. El Liverpool está a un punto del liderato del Arsenal.

* Programa de la octava ronda de la Premier League: Sábado: 8:30: Nottingham Forest vs. Chelsea, 11:00: Sunderland vs. Wolves, Burnley vs. Leeds, Crystal Palace vs. Bournemouth, Brighton vs. Newcastle, Manchester City vs. Everton; 13:30: Fhulam vs. Arsenal; Domingo: 10:00: Tottenham vs. Aston Villa, 12:30: Liverpool vs. Manchester United y 16:00: West Ham vs. Brentford.

* Lideran: Arsenal 16, Liverpool 15, Tottenhm y Bounemouth 14 puntos.