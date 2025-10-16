Premier League: Liverpool intentará recuperarse en casa

Ya no lo es. Ni con los 480 millones de euros invertidos en el mercado de verano, 150 de ellos en Alexander Isak.
Primero con el Crystal Palace, después con el Galatasaray y finalmente con el Chelsea, las tres derrotas han sido fuera de Anfield, a donde acude para reencontrarse consigo mismo.
En su campo ha ganado sus cinco encuentros de este curso y solo ha caído en uno de sus últimos 25 choques.
Ahora lo visita el Manchester United, contra su irregularidad. Ha ganado tres de sus últimos cinco duelos.
Es décimo. El Liverpool está a un punto del liderato del Arsenal.
* Programa de la octava ronda de la Premier League: Sábado: 8:30: Nottingham Forest vs. Chelsea, 11:00: Sunderland vs. Wolves, Burnley vs. Leeds, Crystal Palace vs. Bournemouth, Brighton vs. Newcastle, Manchester City vs. Everton; 13:30: Fhulam vs. Arsenal; Domingo: 10:00: Tottenham vs. Aston Villa, 12:30: Liverpool vs. Manchester United y 16:00: West Ham vs. Brentford.
* Lideran: Arsenal 16, Liverpool 15, Tottenhm y Bounemouth 14 puntos.