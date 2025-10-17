Conmebol designa árbitros de Venezuela y Argentina para las semifinales de la Libertadores

Asunción, 17 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó este viernes a árbitros de Venezuela y Argentina para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América que se disputarán la próxima semana.