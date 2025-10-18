Fútbol Internacional

La lesión de Rosier “tiene mala pinta”, según Lisci

Madrid, 18 oct (EFE).- La lesión del defensa de Osasuna Valentín Rosier en la primera parte del encuentro de este sábado contra el Atlético de Madrid “tiene mala pinta”, según explicó su entrenador, Alessio Lisci, al término del duelo en rueda de prensa.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 19:15
“Le tenemos que hacer pruebas. Tiene mala pinta, pero hay que hacer pruebas”, dijo el técnico sobre el futbolista, que abandonó el terreno por su propio pie en el minuto 41 del choque en el Metropolitano, antes de ser cambiado por Iker Benito.