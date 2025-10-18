Sunderland, con Alderete de titular, acrecienta la agonía del Wolves

El baluarte defensivo paraguayo Omar Alderete, que disputó la totalidad del encuentro, ratifica su condición de pilar en la retaguardia de los Sunderland. El zaguero guaraní trasladó con éxito su gran presente a la liga más competitiva del mundo, participando en las ocho rondas, siendo titular en siete de ellas, asumiendo la posición desde el debut ante el West Ham, donde ingresó por el lesionado Jenson Seelt, y no volvió a soltar el lugar en la retaguardia.

El marcador se inauguró a favor de los dueños de casa en el minuto 17. El lateral derecho francés Nordi Mukiele, incorporación estival procedente del Paris Saint-Germain, culminó una efectiva triangulación con el norirlandés Trai Hume con un remate que se coló bajo el guardameta, anotando el gol que encaminó el triunfo. Pese a que el Wolverhampton buscó la reacción, ejerciendo una mayor posesión (56% frente al 44% del Sunderland), su ineficacia ofensiva y la firmeza de la defensa local frustraron todos sus intentos.

La estocada definitiva se produjo en el descuento (minuto 90+3), cuando un contraataque rápido del Sunderland concluyó con la mala fortuna del defensa checo Ladislav Krejci, cuyo intento de despeje desvió el balón a su propia red, sellando el 2-0 final.

Gracias a este importante resultado, el Sunderland, que continúa asombrando en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés, acumula 14 puntos de 24 posibles. En contrapartida, la crisis se profundiza para el Wolverhampton, que sigue sin saborear la victoria en el arranque liguero y se mantiene como el farolillo rojo de la Premier con solo dos unidades en ocho jornadas.

La próxima fecha deparará un desafío mayúsculo para los Black Cats, quienes buscarán mantenerse en la parte alta visitando al Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, en Stamford Bridge el sábado. Entretanto, los Wolves recibirán al Burnley con la apremiante obligación de conseguir sus primeros tres puntos.