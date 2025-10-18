Tudor: "El Como es un falso equipo pequeño"

"Mañana será difícil: el Como es un falso equipo pequeño, ha invertido mucho y el entrenador ha elegido a todos los jugadores, algo poco habitual, pero muy positivo. Tengo mucho respeto por ellos, pero queremos ir allí y jugar nuestro partido", declaró en rueda de prensa el técnico juventino.

La Juve llega al duelo en el estadio a orillas del famoso lago Como tras cinco empates seguidos entre la Serie A y la Liga de Campeones, con emergencia defensiva por la lesión del brasileño Gleison Bremer y con el partido ante el Real Madrid en 'Champions' del próximo miércoles muy presente.

El Como, cuyos propietarios son los hermanos indonesios Hartono, pertenecientes al mundo de la industria tabacalera y una de las 100 fortunas más grandes del planeta, según Forbes, fue uno de los clubes más activos en el verano con las incorporaciones de los españoles Álvaro Morata, Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón o del brasileño Diego Carlos.

De hecho, el Como fue el club italiano que más gastó en el pasado mercado invernal, rozando los 50 millones de euros.

El equipo que entrena Cesc Fàbregas volvió a la Serie A la pasada campaña, tras 21 años de ausencia. Logró la permanencia con holgura, con cuatro jornadas de anticipación en un campeonato que finalizó en una más que meritoria décima plaza.

El Como estaba hace 6 años en la Serie D, cuarta categoría del fútbol italiano. Tras la compra del club en 2019 por los Hartono, el Como sumó tres ascensos hasta llegar a la Serie A, en la que se consagró gracias a talentos como el argentino Nico Paz, canterano del Real Madrid que podría volver a España, pues el club blanco posee un derecho de recompra.

El club italiano no solo invierte en jugadores, es un proyecto que apunta alto y ya presentó la próxima renovación del estadio con el objetivo de terminar las obras en 2028.