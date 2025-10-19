Brasil celebra el aniversario de su sexto Mundial con doble triunfo ante Japón

Así, en el primer encuentro en el Kitasato Arena Fuji (Shizuoka) los goles de la “canarinha” fueron marcados por Rafa Santos, que milita en ElPozo Murcia, y Joao Víctor ‘Neguinho’, y Pito, del Barça ambos, además de Ishida, en propia meta.

El encuentro quedó resuelto en la primera vuelta con el parcial de 0-2 con un equipo entrenado por Marcos Xavier muy vertical y con rápidas transiciones.

En el segundo encuentro, también celebrado en el Kitasato Arena Fuji, los representantes del Barça tuvieron protagonismo en el resultado de 2-3 con los tantos, de nuevo, de Joao Víctor y Pito, mientras que el otro lo anotó Cléber, del Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, y que militó en el Palma Futsal.