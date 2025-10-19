El Barcelona recurrirá la expulsión de Hansi Flick

En una comparecencia ante los medios de comunicación después de su discurso en la asamblea de socios compromisarios de la entidad, el ejecutivo ha explicado que la entidad realizará "lo que toca a nivel jurídico" para contar con el técnico alemán en el próximo duelo de LaLiga EA Sports.

Ante el Girona, el técnico alemán fue expulsado, por doble amarilla, tras protestar cuando en el tiempo añadido del segundo tiempo vio cómo solo se jugaban cuatro minutos más, algo que el técnico desmintió en rueda de prensa al afirmar que únicamente aplaudió para dar ánimos a sus jugadores.

En el acta del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano justificó las amarillas a Flick por "aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta", así como porque "tras haber sido amonestado, realizó un gesto en señal de desaprobación".

En este sentido, Deco ha dicho: "El entrenador dijo que no insultó a nadie. Nosotros seguro que recurriremos. El rigor (arbitral) contra nosotros siempre va mucho más al límite. Haremos lo que nos toca nivel jurídico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director deportivo también se ha referido al corte de mangas que el preparador de Heidelberg realizó para celebrar el gol de la victoria de Ronald Araujo en el minuto 94.

"El entrenador sigue siendo una persona muy equilibrada. Es algo normal y se vio con todos los jugadores celebrándolo como locos. Marcamos un gol en el minuto 94 con nuestro central (Araujo) jugando de delantero", ha recordado.