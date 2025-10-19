Laporta ataca a los "eruditos" que hablan de la gestión del club: "Alerta y bien lejos"

En un discurso de 34 minutos de duración, el máximo dirigente del club catalán ha repasado, en la última asamblea antes de las elecciones del próximo año, la situación económica, deportiva y social de la entidad después de 4 años y medio de mandato en los que, en su opinión, el club está "mucho mejor" de cuando él y su junta directiva asumieron el gobierno de la entidad.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos, sabelotodo...alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global", ha aseverado el presidente de la entidad.

En este sentido, Laporta ha señalado que durante su mandato la junta directiva "no ha hecho caso a proclamas apocalípticas" y "ha recuperado" la economía del club gracias "al coraje" de "luchar contra todo y contra todos" por el Barça.

"Todas las acciones que hemos hecho es para que el Barça continúe siendo propiedad de sus socios, sin que ninguna de estas medidas haya provocado que el socio haya tenido que asumir ningún coste. Vosotros (los socios) no erais responsables de la situación en la que nos encontrábamos", ha argumentado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Laporta ha puesto en valor que "los resultados ordinarios" del último ejercicio "hayan vuelto a ser positivos con dos millones positivos de superávit", lo que demuestra, según ha insistido, que el club está "en la línea de la recuperación económica".

"Haber conseguido unos ingresos de 994 millones de euros tiene más mérito. El buen fútbol y los resultados han permitido que haya una buena respuesta de asistencia y ha hecho que los ingresos por taquillaje hayan sido 39 millones más de lo que presupuestamos", ha destacado.

El presidente ha recordado que la entidad cerró el pasado ejercicio con un ingreso en patrocinios de 259 millones de euros y ha subrayado el "récord histórico de facturación" de BLM, la compañía propiedad del club que gestiona las tiendas, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad.

Más allá de las cifras económicas, el discurso del máximo dirigente de la entidad ha elogiado "la temporada histórica" que completó el primer equipo de fútbol masculino con la conquista de los tres títulos nacionales (Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga).

"Tenemos un excepcional grupo humano en nuestro vestuario. La armonía que hay en el vestuario dirigido por Flick nos hace tener un equipo que nos ha demostrado que puede conseguir todos los objetivos que se marque. Es un equipo de presente y de futuro", ha remarcado.

Asimismo, ha mencionado que el equipo femenino de fútbol "sigue siendo una referencia mundial" después de que Aitana Bonmatí conquistara recientemente su tercer Balón de Oro, el quinto consecutivo de una jugadora azulgrana después de los conseguidos previamente por Alexia Putellas.

"Esta voluntad de ser líderes ha sido compatible con una voluntad de mantener nuestras esencias. El Barça sigue estando en la primera línea de fútbol y sigue siendo un club polideportivo respetado", ha agregado.

Las obras del Spotify Camp Nou, que este viernes recibió la licencia de primera ocupación de la fase 1A con unos 27.000 espectadores, ha sido otro de los puntos a los que Laporta se ha referido en su discurso.

"Es el sueño colectivo del barcelonismo, es el legado que tendrán las futuras generaciones de barcelonistas, hemos tenido el coraje de reactivar un proyecto que en un momento de máxima dificultad decidimos hacer. Lo hicimos porque nosotros queremos que los socios vean este sueño hecho realidad", ha celebrado.

En este sentido, el presidente también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Barcelona y de sus técnicos para que la licencia de primera ocupación del estadio ya sea una realidad.

Laporta ha cerrado su discurso con una referencia al gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94 con el que el primer equipo de fútbol sumó los tres puntos frente al Girona (2-1) en el partido de este sábado.

"Ayer Flick puso a Araujo de delantero centro porque creyó hasta el final y Araujo marcó un gol que nos pone líderes. Este es el espíritu y mentalidad que queremos", ha zanjado.