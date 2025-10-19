Laporta, sobre la expulsión de Flick: "Si no hay una mano blanca, se le parece mucho"

Barcelona, 19 oct (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que la expulsión por doble amarilla del técnico azulgrana, Hansi Flick, ante el Girona demuestra que "si no hay una mano blanca, se le parece mucho", en alusión a esta decisión arbitral.