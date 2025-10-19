Laporta, sobre la expulsión de Flick: "Si no hay una mano blanca, se le parece mucho"

El máximo dirigente de la entidad azulgrana ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre el arbitraje en el último encuentro liguero que un socio compromisario ha realizado en la asamblea telemática de este domingo.
"Si no hay mano blanca, se le parece mucho", ha afirmado con una leve sonrisa Laporta, quien ha recordado que el árbitro que expulsó a Flick "tiene un currículum de aúpa" con el equipo azulgrana. Según han publicado varios medios, Jesús Gil ha mostrado un total de 12 tarjetas rojas en los 44 partidos que ha arbitrado al Barça,
En este sentido, ha lamentado que "siempre pasa alguna cosa" antes de un partido como el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, en el que Barcelona se jugará el liderato de LaLiga EA Sports.
"No me gustó la actitud del árbitro. Creo que se excedió con la segunda amarilla", ha argumentado Laporta, quien ha explicado que recurrirán la sanción a Flick, aunque cree que difícilmente prospere.
