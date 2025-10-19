Sergio Ramos anota a Keylor Navas y sella empate de Monterrey con Pumas

Alán Medina burló a Ramos y le dio ventaja a los universitarios, pero el campeón mundial de 2010 venció al Navas desde los once metros y dejó el 1-1 en su estadio.

Antes de la media hora Navas dejó un balón suelto en el área y puso en riesgo a los Pumas, que fueron salvados sobre la línea por el despeje del defensor español Rubén Duarte.

Los Pumas sorprendieron a Monterrey en el minuto 43, cuando Medina llegó al área, se deshizo de Ramos filtrando el balón entre sus piernas y dejándolo con un remate al ángulo-.

En el noveno minuto añadido al primer tiempo el mismo Ramos dejó todo igual al cambiar por gol un penalti.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Monterrey subió al tercer puesto de la clasificación con 27 puntos, 4 menos que el líder Toluca que hoy goleó por 4-0 al Querétaro.

La fecha decimotercera concluirá este sábado con la visita del América al Cruz Azul.