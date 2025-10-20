El esloveno Vincic arbitrará el R. Madrid-Juventus y el croata Pajac el Athletic-Qarabag

Slavko Vincic contará en el VAR con el alemán Bastian Dankert y el portugués Tiago Martins como su asistente. Los eslovenos Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic serán los asistentes de banda y David Smajc el cuarto árbitro.

El partido del Santiago Bernabéu será el tercero en el que Vincic arbitre al Real Madrid, después de hacerlo en la final de la Champions de 2024, en la que los blancos ganaron el título frente al Dortmund (0-2)y de pitar la temporada pasada su enfrentamiento con el Milan en el Bernabéu (1-3).

Al Juventus le arbitró también la última campaña, en la vuelta de dieciseisavos de final en la que los italianos perdieron ante el PSV (3-1). La jornada anterior pitó el Atlético de Madrid-Eintracht Fráncfort (5-1).

Según confirmó la UEFA, el Athletic Club-Qarabag será dirigido en San Mamés por el croata Igor Pajac, ayudado por su compatriota Ivan Bebek en el VAR y por el suizo Fedayi San como su asistente.

Los también croatas Bojan Zobenica e Ivan Mihal serán los asistentes de banda y Zdenko Lovric actuará como cuarto árbitro.

Pajac solo ha arbitrado a un equipo español y fue la jornada anterior de la Liga Europa cuando dirigió el Celta-Paok (3-1).

El partido Atalanta-Slavia Praga (21.00h) contará con un equipo arbitral español, dirigido por Ricardo de Burgos, con César Soto en el VAR y Carlos Del Cerro como su asistente. El cuarto árbitro será José Luis Munuera y en las bandas estarán Iker De Francisco Alfredo Rodriguez.