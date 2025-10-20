El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, convocado con la sub-16 de Portugal

Lisboa, 20 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo Júnior, el primogénito de Cristiano Ronaldo, volverá a las categorías inferiores de Portugal, ya que este lunes fue incluido en la convocatoria de la selección sub-16 para un torneo que se disputará en Turquía.