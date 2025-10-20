El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, convocado con la sub-16 de Portugal

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Cristiano Jr, de 15 años, es uno de los 22 convocados de la sub-16 para el Torneo de la Copa de las Federaciones, que se disputará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en la ciudad turca de Antalya.
'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, debutó en mayo con la sub-15 lusa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).
En esa competición, lució el dorsal 7 de Cristiano y jugó como extremo izquierdo, la misma posición que su padre al inicio de su carrera.
Y, al igual que Cristiano Ronaldo, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.
