Entradas para partido solidario Euskadi-Palestina en España costarán de 24 a 36,7 dólares

El choque se disputará el 15 de noviembre, a las 20.30 horas (19.30 GMT), en el estadio de San Mamés, en Bilbao (norte de España), y "el beneficio de la venta de entradas", que "nació con un claro carácter solidario para reclamar y defender la paz", será destinado a "una ONG que trabaja en labores humanitarias en Gaza".

Las entradas serán numeradas y su venta se abrirá por internet este jueves, "a través del banner que se colocará en la página web de la Federación Vasca de Fútbol".

Los precios de las localidades incluyen los gastos de gestión.