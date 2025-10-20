Rodri recibirá la insignia de oro del Villarreal y formará parte del paseo de las leyendas

Vila-real (España), 20 oct (EFE).- El futbolista del Manchester City Rodrigo Hernández será homenajeado este martes en la previa del partido de Liga de Campeones entre su equipo y el que lo fue entre 2015 y 2018, el Villarreal, recibirá la insignia de oro del club español y formará parte de su paseo de leyendas.