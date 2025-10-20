Rodri recibirá la insignia de oro del Villarreal y formará parte del paseo de las leyendas

Así lo confirmó este lunes el Villarreal, que ha comunicado que el futbolista estará presente en el partido, a pesar de no poder jugar y de no estar convocado para el encuentro.
El centrocampista español, Balón de Oro 2024, recibirá la insignia de oro del Villarreal CF de la mano del presidente del club, Fernando Roig, justo antes de que arranque el partido.
Club y aficionados quieren así homenajear a un futbolista que creció en la cantera amarilla, logrando grandes éxitos deportivos éxitos deportivos con la selección española y el Manchester City que llevaron a alcanzar el prestigioso galardón individual el año pasado.
Además, Rodri tendrá un lugar en el denominado 'Passeig Groc', pasillo de la tribuna del estadio de La Cerámica, en el que el club va colocando imágenes de los jugadores y de los momentos más importantes de su historia.
