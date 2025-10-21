Expulsados de Eindhoven 230 aficionados del Nápoles

"Ayer, la policía detuvo a 230 aficionados del Nápoles y a 4 del PSV en el centro de Eindhoven. Durante la noche, grandes grupos de aficionados se concentraron en diferentes puntos de la ciudad. Dado que no se descartaba un posible enfrentamiento entre los aficionados de ambos clubes, se vigiló de cerca al grupo. El comportamiento provocador dio lugar a la detención de aficionados por infringir la Ordenanza General Local", informaron este martes las autoridades neerlandesas.

"Han sido puestos en libertad con una multa y una prohibición de acceso a la zona durante 24 horas", añadieron.

El grupo de aficionados, que en un principio se estimó en 180, fue localizado la madrugada de este martes cerca del centro de la ciudad, momento en el que la policía les requirió que abandonaran la zona.

Tras negarse a cumplir con la indicación, los agentes procedieron a su arresto por violar el reglamento municipal sobre aglomeraciones.

Los aficionados fueron transportados a una comisaría para ser interrogados y en la mañana de este martes se emitió la orden de expulsión de la ciudad, así como la anulación de las entradas a aquellos aficionados que poseían.

El partido está declarado de alto riesgo, pues la afición del Nápoles está hermanada con la del Feyenoord, rival del PSV; mientras que la del PSV está hermanda con la del Inter de Milán, rival del Nápoles.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, confirmó que está siguiendo el caso y que la embajada italiana en La Haya ha enviado personal para asistir a los detenidos.

"La embajada en La Haya ya ha enviado personal y ya están presentes agentes de la División de Investigación General y Operaciones Especiales italiana (DIGOS). La policía holandesa expulsará a los aficionados sin entrada.", escribió Tajani en su cuenta de X.