Cubarsí: "Los equipos mejoran; hemos retocado cuatro cosas para seguir como el año pasado"

"La pasada temporada, con la línea tan adelantada nos fue bien, pero todos los equipos van mejorando y retocando cosas y nosotros tenemos que ir evolucionando", ha explicado Cubarsí, quien ha desvelado que esos "detalles" que han cambiado pudieron verse en la goleada de este martes ante el Olympiacos (6-1) en la Liga de Campeones.

Por eso, el central catalán no ha dudado de que el Barça ofrecerá unas buenas prestaciones en el Clásico liguero de este domingo, que se disputará en el Santiago Bernabéu: "La clave es seguir como la temporada pasada, con la filosofía que nos transmite el míster. Hemos cambiado cuatro detalles que nos harán ir a mejor, pero creo que la dinámica es buena".

Pese a que el Barcelona ganó los cuatro Clásicos del curso pasado -"si tengo que elegir uno, me quedo con el 5-2 de la final de la Supercopa", ha apuntado Cubarsí- los azulgranas no llegan esta vez con el cartel de favoritos, aunque el central catalán ha afirmado que "el favoritismo, desde dentro, no se nota mucho".

Tampoco ha querido dar importancia a su posible duelo con Kylian Mbappé: "Todo el mundo conoce a Mbappé y sabe las capacidades futbolísticas que tiene. Pero es un partido en el que tendremos que estar no solo pendientes de él sino de todos, porque todos los jugadores del Real Madrid son de clase mundial".

Para Cubarsí, un de las cosas que tendrá que hacer el equipo en fase defensiva es "estar atentos cuando piquen al espacio", aunque ha asegurado que le es indiferente si su compañero en el eje de la zaga será Eric Garcia o Ronald Araujo.

"Los dos tienen características magníficas y a mí me gusta jugar con los dos. Además, con los dos me llevo muy bien fuera del campo, y eso es importante para que después dentro del campo tengamos más comunicación. Eric es un perfil más como yo, ya que le gusta salir con el balón desde atrás, y Ronald es un portento físico espectacular", ha resumido.

Y también ha restado importancia al hecho de que el técnico, Hansi Flick, probablemente se pierda el Clásico por su expulsión ante el Girona. "El míster es muy importante, tanto dentro del vestuario como fuera, con sus indicaciones, pero también tenemos un 'staff' muy bueno que lo puede suplir. Sino puede estar en el banquillo seguro que nos ayudara desde fuera", ha comentado.

Por último, Pau Cubarsí se ha referido a la cancelación del partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona que se debía disputar en Miami, recordando que "todos los equipos" de la competición estaban "un poco en contra" de irse a jugar fuera de España.

"Creo que la Liga española se tiene que jugar aquí", ha sentenciado el defensa del Barça. EFE.