1-0. El Stuttgart vuelve a perder y se complica el acceso directo a los octavos

Un encuentro marcado por los penaltis, tanto los señalados, como el que permitió a Kerem Akturcoglu firmar a los 34 minutos el gol de la victoria del conjunto otomano, como los nos sancionados.

Y es que el Fenerbahce pudo doblar su ventaja a los sesenta minutos tras una falta en el interior del área del suizo Luca Jaquez sobre el maliense Dorgeles Nene que el colegiado danés Jakob Kehlet castigó inicialmente como pena máxima.

Un penalti que el equipo turco, en el que volvió a jugar de inicio el español Marco Asensio, nunca llegó a lanzar tras desvelar el video un fuera de juego previo del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

No fue el único penalti que se quedó en el limbo, ya que seis minutos más tarde el colegiado se desdijo de su decisión inicial y no castigo como pena máxima un contacto entre el centrocampista mexicano del Fenerbahce, Edson Álvarez, y el jugador del Stuttgart Angelo Stiller.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Decisiones que impidieron que volviese a moverse un marcador y el Fenerbahce sumó su segunda victoria (1-0) en tres partidos.

El Stuttgart sufrió su segunda derrota y cada vez tiene más complicado el acceso directo a los octavos de final.