2-0. El Braga de los españoles Fran Navarro y Carlos Vicens sigue intratable

Navarro, que ya anotó el gol de la victoria (1-0) del conjunto portugués sobre el Feyenoord en la primera jornada, culminó a los veintidós minutos una combinación entre el uruguayo Rodrigo Zalazar y Ricardo Horta.

Horta, exjugador del Málaga, volvió a demostrar a los setenta y dos minutos su visión de juego al asistir a Mario Dorgeles y el atacante marfileño estableció el definitivo 2-0 para el equipo luso.