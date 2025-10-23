2-0. El Braga de los españoles Fran Navarro y Carlos Vicens sigue intratable
Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Braga, que dirige el español Carlos Vicens, no falló y sigue contando por victorias sus encuentros en la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 2-0 al Estrella Roja en un partido en el que volvió a ser fundamental el delantero español Fran Navarro, que abrió el marcador para el equipo local.
Por EFE
23 de octubre de 2025 - 16:15
Navarro, que ya anotó el gol de la victoria (1-0) del conjunto portugués sobre el Feyenoord en la primera jornada, culminó a los veintidós minutos una combinación entre el uruguayo Rodrigo Zalazar y Ricardo Horta.
Horta, exjugador del Málaga, volvió a demostrar a los setenta y dos minutos su visión de juego al asistir a Mario Dorgeles y el atacante marfileño estableció el definitivo 2-0 para el equipo luso.