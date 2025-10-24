Bordalás, técnico del Getafe: "No se vive de sensaciones, se vive de resultados"

El Getafe acumula cinco partidos sin ganar con tres derrotas y un par de empates. Las dos últimas jornadas, frente a Osasuna y el Real Madrid, mereció por juego, como mínimo, no perder. Pero al técnico azulón no le valen los aplausos: prefiere sumar puntos.

"Vamos a San Mamés con toda la ilusión del mundo y con ganas de conseguir una victoria. Las sensaciones están siendo buenas pero no se vive de sensaciones, se vive de resultados. No va a ser fácil la victoria. Nos enfrentamos a un equipo de 'Champions', un equipo que tiene una gran plantilla y muchas alternativas. Va a ser un partido tremendamente difícil", explicó.

Bordalás tendrá dos bajas por sanción (Allan Nyom y Álex Sancris), otra por lesión (Davinchi) y una duda (Abdel Abqar). Preguntado al respecto, manifestó que para su equipo, las ausencias, aunque no sean elevadas en número, siempre son importantes.

"Nos trastoca cualquier baja porque está siendo un año de muchas dificultades. El equipo lo está dando absolutamente todo. No se puede reprochar nada a los chicos. Son bajas que siempre nos trastocan porque somos pocos efectivos y es una pena. Es lo que toca".

Precisamente, se centró en una de las bajas, la de Davinchi, que fue operado esta semana de un menisco y estará un tiempo todavía indeterminado ausente de los terrenos de juego:

"El chico está bien. Lo más importante es que se recupere, que tenga tranquilidad y calma y cuando vuelva que esté al cien por cien. Pero él está bien. Es un chico joven (18 años), está muy animado y sabe que esto forma parte del fútbol", señaló.

Preguntado por el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, recordó que ha entrenado a lo largo del tiempo a equipos "de muchísimo nivel incluido el Barcelona" que tienen un gran potencial y manifestó su admiración por el técnico del conjunto vasco.

"Tengo un respeto enorme a todos los compañeros de profesión. Ernesto tiene un gran currículum y muchísima experiencia. Es un magnífico entrenador que dirige a un gran club. Tiene una plantilla magnífica con muchas alternativas. Por eso está jugando 'Champions' y lo está haciendo bien, un magnífico trabajo", comentó.

Para Bordalás, enfrentarse al Athletic siempre es "una dificultad muy grande" por la calidad que tiene el cuadro rojiblanco y por su afición: "San Mamés es un grandísimo escenario, uno de los campos más difíciles de Primera con una afición que respira fútbol por todos los lados".

"El equipo se traslada a Bilbao con una ilusión enorme, con más de 400 aficionados y ojalá que puedan salir del estadio con una sonrisa. Eso será que hemos conseguido un gran resultado. Pero hay que ser conscientes de que va a ser tremendamente difícil porque el Athletic es un grandísimo equipo", apuntó.

Asimismo, habló sobre la profesionalidad de uno de sus jugadores, Juan Iglesias, que aunque juega habitualmente en la posición de lateral derecho en ocasiones ha tenido que adaptarse para jugar en otras demarcaciones.

"Siempre hay que buscar soluciones poco naturales. Pero hay que felicitarlo. Juan es un grandísimo jugador de equipo. Es un chico honrado que no pone 'peros' a nada. Muy contento siempre de tenerle. Ha jugado en diferentes posiciones. De lateral derecho, izquierdo, central... Nunca ha puesto un 'pero' a nada y le tenemos un cariño muy grande".

Por último, descartó hablar sobre la expulsión de Nyom ante el Real Madrid tras derribar a Vinícius el pasado fin de semana: "No tengo nada que decir. Ya hemos pasado página y estamos centrados única y exclusivamente en el partido del Athletic de mañana".