El Mirandés, a resurgir ante el líder Racing en un duelo de urgencias y reencuentros

El partido llega en un contexto especial, con un rival que presenta un marcado acento mirandesista, pues en las filas cántabras destacan varios nombres con pasado rojillo: Chema Aragón, actual director deportivo y artífice de la exitosa etapa reciente del Mirandés; el técnico José Alberto, que dirigió al conjunto jabato en la temporada 2020/21; y los jugadores Íñigo Vicente, Sangalli, que será baja, y Pablo Ramón, tres piezas clave en el esquema racinguista.

El enfrentamiento entre ambos llega con sabor a revancha. La temporada pasada, el Mirandés firmó tres victorias y un empate frente al Racing, eliminándolo además de las opciones de ascenso en semifinales.

Pero la situación en Miranda de Ebro es totalmente contraria a la de la temporada anterior, pues el conjunto rojillo atraviesa una situación límite y solo ha sumado un punto de doce posibles como local -un empate la última jornada como local frente al Leganés- y afronta el duelo con la urgencia de ganar para no hundirse más en la tabla.

Aun así, en el vestuario se mantiene la esperanza de dar un golpe sobre la mesa frente al rival más exigente posible y el equipo confía en que la intensidad, la presión alta y el orgullo de su afición sirvan de impulso para recuperar la confianza perdida.

Para este partido Juan Justo no podrá contar con Bouzà que está sancionado por acumulación de tarjetas además de Pablo López, lesionado para lo que resta de temporada.

El Racing de Santander en cambio viaja a Mendizorra con la intención de sacar un resultado positivo ante su bestia negra la temporada pasada, que además les eliminó en el playoff de ascenso, un Mirandés que no pasa por sus mejores momentos y que no conoce la victoria en su exilio en Vitoria.

Sin embargo, los cántabros no se fían, a pesar de que llegan líderes a esta jornada y su rival es el penúltimo, y menos teniendo el antecedente este curso con una situación similar ante la Cultural Leonesa.

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha destacado de su rival que es un equipo que “un equipo joven, dinámico, que compite bien a pesar de no haber empezado bien la temporada”.

“Va a ser un partido exigente, no nos podemos relajar y estar con ritmo y energía desde el minuto uno”, ha añadido el técnico verdiblanco, que resta importancia a la posición clasificatoria de ambos equipos a estas alturas del campeonato.

En cuanto al posible once, José Alberto López mantiene las bajas de Sangalli y Michelin, por sanción, y el canterano Salinas, por lesión. Arana todavía no está al 100% y la novedad podría ser que Pablo Ramón se desplace al lateral derecho, tras su buena segunda parte en esa posición ante el Deportivo de La Coruña, y entre Javi Castro en el centro de la zaga.

Posible alineación Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Iker Córdoba, Pablo Pérez, Thiago Helguera, Barea, Illescas, El Jebariy Carlos Fernández.

Posible alineación Racing de Santander: Ezkieta; Pablo Ramón, Castro, Facu, Mario; Andrés Martín, Maguette, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Jeremy.