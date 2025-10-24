El Oporto de Samu se mide al Moreirense tras caer por primera vez en la temporada

El jueves, la visita al Nottingham Forest propició el primer revés (2-0) desde la llegada del técnico italiano Francesco Farioli, que intentará ahora mantener la racha invicta doméstica contra el Moreirense, quinto en la tabla, donde el español Cédric Teguia es un habitual en el once inicial.

En suelo luso, los 'dragones' se mantuvieron líderes del campeonato con el empate a cero en el clásico contra el Benfica en la jornada anterior y, con un triplete de Samu, siguieron adelante en la Copa (0-4 ante el Celoricense).

A su vez, el sábado, el Benfica (3º) se enfrentará en casa al Arouca (11º), y el equipo dirigido por José Mourinho también intentará pasar página tras una derrota europea, en la Liga de Campeones contra el Newcastle (3-0).

Será un día movido en el entorno 'benfiquista', ya que también se celebrarán elecciones para elegir al próximo presidente del club.

Por su parte, el Sporting, segundo a tres puntos del Oporto, tendrá el domingo un nuevo asalto al liderato en su visita al penúltimo Tondela, tras no haber logrado alcanzar a los 'dragones' con el empate concedido en el último suspiro ante el Braga (1-1).

No obstante, llega a la jornada impulsado por su triunfo en 'Champions' del martes sobre el Marsella (2-1) y por la racha goleadora del colombiano Luis Suárez, que lleva cuatro rondas consecutivas marcando.

También el domingo, el Braga (8º) del técnico mallorquín Carlos Vicens tendrá la oportunidad de romper la serie de seis partidos ligueros sin ganar frente al Casa Pia (14º) del lateral vasco Gaizka Larrazabal.

La novena jornada en Portugal arranca este viernes con el choque entre el equipo propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca (10º), y el Gil Vicente (4º).

Partidos de la novena jornada de la Liga de Portugal:

Famalicão - Vitória de Guimarães