El vestuario del Real Madrid siente "falta de respeto" de Lamine Yamal

Madrid, 24 oct (EFE).- El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal en el entorno de la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que "roban y se quejan", en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una "falta de respeto".